В Гродно Lexus сбил мотоциклиста, поворачивая в запрещенном месте

9 июля около 20.30 на перекрестке проспекта Космонавтов и улиц Лидская, Пролетарская произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний мотоциклист. 23-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проспекту Космонавтов, повернул налево в запрещенном месте. Он не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Минск».



В результате столкновения с переломами ребер и травмами головы мотоциклист доставлен в больницу.