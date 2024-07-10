9 июля около 20.30 на перекрестке проспекта Космонавтов и улиц Лидская, Пролетарская произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний мотоциклист. 23-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проспекту Космонавтов, повернул налево в запрещенном месте. Он не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Минск».
В результате столкновения с переломами ребер и травмами головы мотоциклист доставлен в больницу.
В Гродно Lexus сбил мотоциклиста, поворачивая в запрещенном месте
10 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно Lexus совершил наезд на встречный мотоцикл, водитель которого с травмами попал в больницу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
9 июля около 20.30 на перекрестке проспекта Космонавтов и улиц Лидская, Пролетарская произошло ДТП, в котором пострадал 29-летний мотоциклист. 23-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по проспекту Космонавтов, повернул налево в запрещенном месте. Он не уступил дорогу ехавшему навстречу мотоциклу «Минск».