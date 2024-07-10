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Инвестмошенничество: слесарь из Хабаровска потерял миллион рублей

История обмана: хабаровский слесарь доверился инвестиционной афере и перевел больше миллиона рублей мошенникам, надеясь на пассивный доход.

Источник: Freepik

В Хабаровске в полицию Индустриального района обратился 51-летний мужчина, работавший слесарем, с сообщением о том, что стал жертвой инвест-мошенников, сообщает АиФ-Дальинформ.

В апреле 2024 года он решил получать пассивный доход через инвестиции. Не имея ни знаний, ни навыков в этой области, в апреле этого года он увидел на федеральном канале передачу о выгодности инвестирования. В интернете он наткнулся на рекламу, созвонился с брокером и зарегистрировался на платформе. Брокер связал его с куратором, якобы представляющим крупную инвестиционную компанию, который советовал просто переводить деньги на специальный счет, фактически привязанный к банковской карте физического лица.

Сначала все шло гладко: мужчина вносил небольшие суммы, получал некоторую прибыль и выводил её. Однако после перевода более крупных сумм, в конце июня — начале июля, ему сообщили, что его деньги перевели на счета в Сингапур. Чтобы вернуть средства, нужно было заплатить налог, равный сумме вложений. Тогда он понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. За время общения с мошенниками он перевел около 1 миллиона 100 тысяч рублей своих сбережений.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет» — сообщил заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.