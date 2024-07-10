Инвестмошенничество: слесарь из Хабаровска потерял миллион рублей

Сначала все шло гладко: мужчина вносил небольшие суммы, получал некоторую прибыль и выводил её. Однако после перевода более крупных сумм, в конце июня — начале июля, ему сообщили, что его деньги перевели на счета в Сингапур. Чтобы вернуть средства, нужно было заплатить налог, равный сумме вложений. Тогда он понял, что столкнулся с мошенниками и обратился в полицию. За время общения с мошенниками он перевел около 1 миллиона 100 тысяч рублей своих сбережений.