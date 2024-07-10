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Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Крымские спасателя сняли заблудившегося туриста со скального участка в горах крымского Южнобережья. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью, в данном месте была устойчивая сотовая связь, и спасатели получили информацию о его местонахождении», — сказано в сообщении ведомства.

Для спасения туриста спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, мужчину спустили в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовали три человека и одна единица техники.

Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.

МЧС