Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

«При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью, в данном месте была устойчивая сотовая связь, и спасатели получили информацию о его местонахождении», — сказано в сообщении ведомства.
Для спасения туриста спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение, мужчину спустили в безопасное место, в медицинской помощи он не нуждался. Всего от МЧС России в спасательной операции участвовали три человека и одна единица техники.
Любителям походов в республиканском МЧС напоминают, что перед тем, как пойти в горы или лес, необходимо обязательно пройти регистрацию. Сотрудники подразделений поисково-спасательной службы помогут в подготовке и расскажут, какие сложности могут ожидать на запланированном маршруте.