Со скалы возле Ай-Петри сняли заблудившегося туриста

«При спуске с плато горы Ай-Петри незарегистрированный турист сошел с тропы и оказался на труднопроходимом скальном участке. К счастью, в данном месте была устойчивая сотовая связь, и спасатели получили информацию о его местонахождении», — сказано в сообщении ведомства.