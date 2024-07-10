В Челябинской области два человека погибли, перевернувшись на машине

Как стало известно, на 4-м километре автодороги «Лада Гранта» оказалась перевернутая в кювете. По предварительным данным Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, 24-летний водитель в момент аварии обгонял машину, но не справился с управлением. После этого отечественная легковушка съехала в правый кювет, где опрокинулась.