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В Челябинской области два человека погибли, перевернувшись на машине

Смертельная авария произошла на трассе «Челябинск — Троицк — кхп Злак» в Увельском районе.

Как стало известно, на 4-м километре автодороги «Лада Гранта» оказалась перевернутая в кювете. По предварительным данным Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области, 24-летний водитель в момент аварии обгонял машину, но не справился с управлением. После этого отечественная легковушка съехала в правый кювет, где опрокинулась.

В ведомстве отметили, что обгон на участке, где мужчина совершал манёвр, был запрещен. В результате ДТП водитель и его 24-летний пассажир погибли на месте аварии. Правоохранителям стало известно, что оба человека не были пристегнуты ремнями безопасности.