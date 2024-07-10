В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения

«После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан. В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.