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В Челябинской области ФСБ пресечен канал контрабанды продукции военного назначения

В Челябинской области сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечен канал контрабанды продукции военного назначения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что «установлена причастность гражданина России к организации в интересах иностранного государства незаконного перемещения указанного вида изделий».

«После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию он был задержан. В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике. Разрешительные документы на вывоз отсутствовали», — прокомментировала официальный представитель УФСБ по Челябинской области Татьяна Соснина.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК России.

Фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование всех обстоятельств совершения преступления, говорится в комментарии.