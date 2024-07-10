Карагандинца осудили за организацию карточных игр

В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.
Сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.
Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.
Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр — лудомании.
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