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Карагандинца осудили за организацию карточных игр

Факт организации незаконного игорного бизнеса в Караганде пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый арендовал помещение в местном ресторане для проведения азартной карточной игры «Покер», установил специальные игровые столы, закупил игральные фишки и карты.

Сумма поступлений денежных средств на банковский счет составила более 32 миллионов тенге.

Приговором суда указанный гражданин признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы.

Агентство по финансовому мониторингу продолжит работу по выявлению и блокированию нелегальных игорных точек в целях защиты граждан от патологической зависимости от азартных игр — лудомании.

Казахстанцев просят сообщать о фактах злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, в телеграм бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется. Call-center: 1458.