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Прокуратура начала проверку после возгорания пассажирского автобуса в Омске

Ранее мы сообщали о том, что сегодня утром около остановки «Промышленная» загорелся пассажирский автобус.

Источник: РИА "Новости"

По данному факту прокуратура Октябрьского округа начала проверку.

В ходе неё будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами законодательства по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, при пожаре пострадавших нет, однако спасти автобус не удалось. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.

Ранее «МК в Омске» писал о предварительной причине пожара в омском ресторане «Хочу Пури». Это — жировые отложения в воздуховоде.

Прокуратура