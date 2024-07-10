Прокуратура начала проверку после возгорания пассажирского автобуса в Омске

По данному факту прокуратура Октябрьского округа начала проверку.
В ходе неё будет дана оценка соблюдению ответственными должностными лицами законодательства по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, при пожаре пострадавших нет, однако спасти автобус не удалось. Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.
Ранее «МК в Омске» писал о предварительной причине пожара в омском ресторане «Хочу Пури». Это — жировые отложения в воздуховоде.