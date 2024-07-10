Заглохший грузовик спровоцировал огромную пробку в Челябинске

Жители Челябинска сегодня утром сообщили об огромной пробке, которая парализовала движение по проспекту Ленина в сторону центра. По словам очевидцев, причиной затора стал грузовик, который заглох под мостом, ведущим в Ленинский район, передает корреспондент chel.aif.ru.
Горожане говорят, что пробка тянется от самого завода ЧТЗ. Один из собеседников нашего корреспондента сказал, что по этой причине добирался до работы от театра ЧТЗ до центра больше часа.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», затор также наблюдается и в обратную сторону — на повороте с проспекта Ленина на улицу Рождественского.
В городской Госавтоинспекции информации о ДТП в этом районе нет.