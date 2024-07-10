Подросток утонул в ЗКО

«9 июля, на территории базы отдыха “Арна” в районе села Желаево. Жертвой водной стихии стал подросток 14−15 лет. По словам очевидцев, он не умел плавать. Мальчик якобы пришел на базу отдыха с друзьями, без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.
Администрация базы отдыха от комментариев отказалась.
В пресс-службе ДЧС по ЗКО сообщили, что в данный момент идет сбор информации, и пообещали позже прокомментировать происшествие.
Сообщается, что это уже вторая трагедия за последние 2 дня. Ранее спасатели вытащили из воды труп 15-летнего подростка из Актау. Мальчик тоже утонул.