Подросток утонул в ЗКО

«9 июля, на территории базы отдыха “Арна” в районе села Желаево. Жертвой водной стихии стал подросток 14−15 лет. По словам очевидцев, он не умел плавать. Мальчик якобы пришел на базу отдыха с друзьями, без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.