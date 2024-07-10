Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток утонул в ЗКО

Уральск. 10 июля. КазТАГ — Подросток утонул в Западно-Казахстанской области, сообщает «Мой Город».

«9 июля, на территории базы отдыха “Арна” в районе села Желаево. Жертвой водной стихии стал подросток 14−15 лет. По словам очевидцев, он не умел плавать. Мальчик якобы пришел на базу отдыха с друзьями, без сопровождения взрослых», — сказано в сообщении.

Администрация базы отдыха от комментариев отказалась.

В пресс-службе ДЧС по ЗКО сообщили, что в данный момент идет сбор информации, и пообещали позже прокомментировать происшествие.

Сообщается, что это уже вторая трагедия за последние 2 дня. Ранее спасатели вытащили из воды труп 15-летнего подростка из Актау. Мальчик тоже утонул.

несчастный случай