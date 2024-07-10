На Танковой улице в Новосибирске нашли мёртвую женщину

В Калининский район Новосибирска вызвали спасателей. Жильцы дома на улице Танковой сообщили, что их соседка не выходит на связь: женщина не открывала дверь, не отвечала на звонки.
— Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили 69-летнюю женщину без признаков жизни, — говорится в сводке МАСС.
Что стало причиной смерти женщины 1955 года рождения, установит вскрытие. Тело передали сотрудникам полиции.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что за сутки в Новосибирске нашли тела двух 85-летних пенсионерок.