Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на асфальтном заводе произошел в Дзержинском округе ночью

Там загорелась обшивка на ёмкости с битумом.

Источник: МЧС РФ

Пожар на открытой площадке асфальтного завода в Дзержинском округе произошел сегодня ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О возгорании на предприятии по Восточной улице в поселке Горбатовка стало известно в 02.02 10 июля. Когда на место прибыли спасатели МЧС, там уже горела обшивка на ёмкости с битумом на площади 15 кв. метров.

Пожарные не дали огню разойтись и оперативно потушили его. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал.

Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 18 человек утонули на водоемах в Нижегородской области за неделю.

МЧС