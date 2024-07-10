Пожар на асфальтном заводе произошел в Дзержинском округе ночью

Пожар на открытой площадке асфальтного завода в Дзержинском округе произошел сегодня ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
О возгорании на предприятии по Восточной улице в поселке Горбатовка стало известно в 02.02 10 июля. Когда на место прибыли спасатели МЧС, там уже горела обшивка на ёмкости с битумом на площади 15 кв. метров.
Пожарные не дали огню разойтись и оперативно потушили его. В ликвидации пожара участвовали 13 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал.
Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 18 человек утонули на водоемах в Нижегородской области за неделю.