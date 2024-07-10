Уехавшего в зону боевых действий бывшего свердловского министра задержали

За два месяца до этого был уволен глава областного управления автомобильных дорог Вячеслав Данилов. Против последнего завели уголовное дело по подозрению о получении взятки в особо крупном размере. Данилов находится под домашним арестом. В рамках уголовного дела суд также арестовал директора строительной компании «Мелиострой» Ирину Городничеву. По версии следствия, прошлой весной Данилов получил от нее взятку в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения госконтрактов на содержание дорог.