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Красноярский театр Пушкина трудоустроил «призрачного» техника

В Красноярске завели уголовное дело после хищения 1,6 миллиона рублей под видом фиктивного трудоустройства работника в театр имени Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В 2021 году 40-летний начальник цеха по обслуживанию систем отопления, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования попросил руководство театра принять на работу его знакомого на должность техника. Однако новый специалист фактически свои обязанности не выполнял.

Таким образом, за три года начальник цеха благодаря «призрачному» технику получил более 1,6 миллиона рублей.

По материалам прокурорской проверки заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование продолжается.