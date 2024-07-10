Многодетная семья из Уфы разбилась в ДТП в Татарстане

«Насколько мне известно, две семьи поехали на двух машинах из Уфы в Казань. И произошло такое несчастье. Семья многодетная, хорошая, дружная. Ни одного плохого слова сказать о них не могу. Очень жаль погибшую девочку и ее папу. Возможно, она находилась на переднем сиденье рядом с ним. Их мама до сих пор в реанимации», — рассказала «Башинформу» уфимка.