Многодетная семья из Уфы разбилась в ДТП в Татарстане

В аварии 8-летняя девочка-пассажир погибла на месте, водитель, отец ребенка, скончался при доставлении в больницу. Мать и ещё двое детей, 2 и 12 лет, с травмами были доставлены в больницу.
Как информирует Татар-информ, медики Набережных Челнов, используя санитарную авиацию, доставили пострадавших детей в детскую республиканскую клиническую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Их мать получает лечение в больнице скорой медпомощи Набережных Челнов. Она находится в реанимации в состоянии ближе к средней степени тяжести. Женщина в сознании, на самостоятельном дыхании, продолжает наблюдаться в реанимационном отделении. Планируется ее перевод в палату.
«Башинформ» выяснил, что в легковом автомобиле находилась многодетная семья из Уфы. Об этом информагентству сообщила читательница, которая знает членов семьи, разбившихся в ДТП.
«Насколько мне известно, две семьи поехали на двух машинах из Уфы в Казань. И произошло такое несчастье. Семья многодетная, хорошая, дружная. Ни одного плохого слова сказать о них не могу. Очень жаль погибшую девочку и ее папу. Возможно, она находилась на переднем сиденье рядом с ним. Их мама до сих пор в реанимации», — рассказала «Башинформу» уфимка.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Местная прокуратура инициировала процессуальную проверку обстоятельств ДТП и взяла ход расследования под свой контроль.