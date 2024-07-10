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Под Лунинцем работники агропредприятия списали и сдали на металлолом блоки радиаторов от комбайнов

Под Лунинцем работники агропредприятия сдали в лом блоки радиаторов от комбайнов.

Источник: Комсомольская правда

Работники одного из агропредприятий Лунинецкого района списали и сдали на металлолом два блока радиаторов от комбайнов. Как пишет БелТА, правоохранители квалифицировали это преступление как совершенное группой лиц путем злоупотребления служебными полномочиями.

Как установило следствие, некоторое время назад 41-летний инженер одного из агропредприятий Лунинецкого района вместе с двумя другими работниками, мужчинами 39 и 48 лет, похитил два блока радиаторов от комбайнов. Отметим, что их стоимость составляет 2 тысячи белорусских рублей.

Предварительно блоки радиаторов списали на металлолом, а затем фигуранты присвоили их себе, вывезли в точку приема металлолома, где и сдали.

Всего незаконно было сдано 243 килограмм, из них латуни — 210 кило. Полученные незаконным путем наличные денежные средства подельники поделили между собой.

Как сообщили в милиции, ранее нарушители не имели проблем с законом, ущерб они уже возместили, тем не менее, им может грозить до 7 лет лишения свободы.