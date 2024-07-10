Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Лиде, в котором пострадала женщина

По данным следствия, вечером 23 марта на ул. Калинина в Лиде 26-летний водитель за рулем легковушки марки Volkswagen совершил наезд на 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила тяжкие телесные повреждения, водитель иномарки не пострадал.



Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы.



Лидским райотделом СК в отношении 26-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



При этом авария произошла вблизи остановок общественного транспорта «ул. Баумана». Имеются основания полагать, что пешеходы, находившиеся на остановках, а также водители автомобилей, их пассажиры, которые в момент аварии были вблизи данного места, могли стать очевидцами происшествия. В этой связи Следственный комитет обращается к гражданам, которые стали очевидцами ДТП и располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72−41−02, 72−40−40, (8033) 685−16−68.