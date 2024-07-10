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В Уфе упавшие деревья повредили 6 автомобилей

Вчера в ЕДДС Уфы поступило 8 сообщений, связанных падением деревьев на автомобили, трамвайные пути, проезжую часть и газон.

Источник: УГЗ Уфы

Об этом сообщили в пресс-службе УГЗ города.

Из-за непогоды 6 автомобилей получили механические повреждения.

Из людей никто не пострадал. Обслуживающие организации распилили и убрали деревья.