Подполье сообщило об ударе по месту, где хранится техника ВСУ в Запорожье

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Удар нанесен в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала “Нибулон”, где хранится военная техника. Рядом в колонии № 99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Известно о мощной детонации после прилета». — рассказал собеседник агентства.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.