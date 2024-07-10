Екатеринбуржца отправили в колонию за хищение 3,8 млн рублей у 11 пенсионеров

Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере).
Следствие установило, что 21-летний екатеринбуржец в апреле 2023 года вошел в состав организованной преступной группы (ОПГ). Ее участники звонили пожиым жителям Свердловской области, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, либо их близкими родственниками, знакомыми, и говорили, что они стали виновниками ДТП, требуя деньги.
Осужденный приходил домой к потерпевшим и забирал деньги, а потом передавал их на счета ОПГ. Часть средств он оставлял себе в качестве вознаграждения.
Приговор не вступил в законную силу. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.
Напомним, в мае в ЗАТО Лесной в Свердловской области двоих мужчин 20 и 18 лет отправили в колонию общего режима за хищение денег у пенсионеров, которые похищали их аналогичным способом. Всего от их действий пострадали 12 человек с ущербом на сумму более 3,5 млн руб.