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Екатеринбуржца отправили в колонию за хищение 3,8 млн рублей у 11 пенсионеров

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима местному жителю за хищение более 3,8 млн руб. у 11 пенсионеров, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Источник: Коммерсантъ

Его судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, с причинением значительного ущерба и в особо крупном размере).

Следствие установило, что 21-летний екатеринбуржец в апреле 2023 года вошел в состав организованной преступной группы (ОПГ). Ее участники звонили пожиым жителям Свердловской области, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, либо их близкими родственниками, знакомыми, и говорили, что они стали виновниками ДТП, требуя деньги.

Осужденный приходил домой к потерпевшим и забирал деньги, а потом передавал их на счета ОПГ. Часть средств он оставлял себе в качестве вознаграждения.

Приговор не вступил в законную силу. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных соучастников выделены в отдельное производство.

Напомним, в мае в ЗАТО Лесной в Свердловской области двоих мужчин 20 и 18 лет отправили в колонию общего режима за хищение денег у пенсионеров, которые похищали их аналогичным способом. Всего от их действий пострадали 12 человек с ущербом на сумму более 3,5 млн руб.