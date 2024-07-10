Екатеринбуржца отправили в колонию за хищение 3,8 млн рублей у 11 пенсионеров

Напомним, в мае в ЗАТО Лесной в Свердловской области двоих мужчин 20 и 18 лет отправили в колонию общего режима за хищение денег у пенсионеров, которые похищали их аналогичным способом. Всего от их действий пострадали 12 человек с ущербом на сумму более 3,5 млн руб.