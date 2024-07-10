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В Челябинске мужчина устроил поножовщину в магазине из-за замечания

Потерпевший был в торговом зале в тот момент, когда неизвестный ему мужчина начал оскорблять продавца, он также обматерил женщину.

Очевидец конфликта решил вмешаться в ситуацию и сделал мужчине замечание. Однако оппонент отреагировал на слова довольно агрессивно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, теперь уже между двумя посетителями магазина продолжились разборки, а на улице один ударил ножом другого и сбежал с места.

Сообщение о раненном мужчине поступило сотрудникам ОП «Ленинский» УМВД Челябинска. Правоохранители начали розыск причастного к поножовщине.

В областном полицейском Главке сообщили, что напавшего опознали по приметам сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчину задержали и привезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В полиции возбудили уголовное дело.