В Челябинске мужчина устроил поножовщину в магазине из-за замечания

Очевидец конфликта решил вмешаться в ситуацию и сделал мужчине замечание. Однако оппонент отреагировал на слова довольно агрессивно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, теперь уже между двумя посетителями магазина продолжились разборки, а на улице один ударил ножом другого и сбежал с места.
Сообщение о раненном мужчине поступило сотрудникам ОП «Ленинский» УМВД Челябинска. Правоохранители начали розыск причастного к поножовщине.
В областном полицейском Главке сообщили, что напавшего опознали по приметам сотрудники патрульно-постовой службы. Мужчину задержали и привезли в отдел полиции для дальнейших разбирательств. В полиции возбудили уголовное дело.