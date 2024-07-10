В Челябинске мужчина устроил поножовщину в магазине из-за замечания

Очевидец конфликта решил вмешаться в ситуацию и сделал мужчине замечание. Однако оппонент отреагировал на слова довольно агрессивно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, теперь уже между двумя посетителями магазина продолжились разборки, а на улице один ударил ножом другого и сбежал с места.