В медицинской помощи не нуждались.
— МЧС напоминает правила поведения на воде: надень спасательный жилет; не управляй плавсредством в состоянии алкогольного опьянения; не упускай детей из виду ни на минуту.
Подростков из Актау на плоту унесло в открытое море
Сегодня в городе Актау спасателями МЧС в 1,5 км от побережья Каспийского моря спасены и доставлены на берег 6 подростков в возрасте от 17 до 19 лет, которые вышли на самодельном плавсредстве из пластиковых кубиков и не смогли вернутся на берег, сообщает ИА El.kz.
В медицинской помощи не нуждались.