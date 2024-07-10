Подростков из Актау на плоту унесло в открытое море

Сегодня в городе Актау спасателями МЧС в 1,5 км от побережья Каспийского моря спасены и доставлены на берег 6 подростков в возрасте от 17 до 19 лет, которые вышли на самодельном плавсредстве из пластиковых кубиков и не смогли вернутся на берег, сообщает ИА El.kz.