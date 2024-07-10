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В Могилеве правоохранители задержали наркозакладчика

10 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители задержали наркозакладчика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники наркоконтроля задержали 26-летнего наркокурьера. Молодой человек работал на интернет-магазин чуть более месяца.

Как было установлено, фигурант по заданию куратора забирал крупные партии наркотика, фасовал в съемной квартире и раскладывал по тайникам на территории Могилева и Бобруйска.

При себе, в тайниках и по месту жительства закладчика обнаружено 350 г особо опасного психотропного вещества параметилэфедрона.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.