В Могилеве правоохранители задержали наркозакладчика

Сотрудники наркоконтроля задержали 26-летнего наркокурьера. Молодой человек работал на интернет-магазин чуть более месяца.



Как было установлено, фигурант по заданию куратора забирал крупные партии наркотика, фасовал в съемной квартире и раскладывал по тайникам на территории Могилева и Бобруйска.



При себе, в тайниках и по месту жительства закладчика обнаружено 350 г особо опасного психотропного вещества параметилэфедрона.



Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.