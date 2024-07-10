В Приморье пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

Напомним, прокуратура Находки поставила на контроль уголовное дело о хулиганстве после нападения на подростка. Вечером 12 мая из окна жилого дома № 38А на ул. Пограничной в Находке неизвестный выстрелил из неустановленного предмета в сторону группы подростков. В результате стрельбы пострадал 10-летний мальчик — у него образовалась гематома на запястье.