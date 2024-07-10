В Приморье пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона

В Приморье полиция задержала 35-летнего жителя поселка Новошахтинский, который стрелял с балкона своей квартиры. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Задержанный, ранее судимый за другие преступления, признал свою вину и объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и из-за хулиганских побуждений выстрелил несколько раз в воздух из своего ружья.
«Пострадавших в результате инцидента нет», — сообщили в полиции.
Ружье, из которого велась стрельба, изъято и отправлено на экспертизу. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), предусматривающей до семи лет лишения свободы. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Расследование продолжается.
Напомним, прокуратура Находки поставила на контроль уголовное дело о хулиганстве после нападения на подростка. Вечером 12 мая из окна жилого дома № 38А на ул. Пограничной в Находке неизвестный выстрелил из неустановленного предмета в сторону группы подростков. В результате стрельбы пострадал 10-летний мальчик — у него образовалась гематома на запястье.