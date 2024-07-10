Более восьми миллионов украли аферисты у жителей Иркутской области за сутки

Аферисты похитили у пяти жителей Иркутской области более восьми миллионов за сутки. С заявлениями к полицейским обратились в четырех разных муниципальных образованиях региона. Для обмана использовались схемы с «утечкой персональных данных» и «инвестировании на фондовом рынке». Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.