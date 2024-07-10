Более восьми миллионов украли аферисты у жителей Иркутской области за сутки

Аферисты похитили у пяти жителей Иркутской области более восьми миллионов за сутки. С заявлениями к полицейским обратились в четырех разных муниципальных образованиях региона. Для обмана использовались схемы с «утечкой персональных данных» и «инвестировании на фондовом рынке». Об этом сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
— 33-летняя женщина рассказала, что ей пришло сообщение от якобы ее руководителя. По легенде, на предприятии произошла утечка персональных данных, и в отношении заявительницы «правоохранители» проводят проверку. Чтобы деньги не пропали собеседник предложил оформить «зеркальный займ» и перевести деньги на «резервный счет». Так она лишилась свыше 2,6 млн рублей, — поделились оперативники.
Житель Братска попался на уловку с инвестициями. Ему предложили вложить деньги на брокерский счет. Чтобы быстрее «подняться» мужчина взял кредит и выполнил инструкции аферистов. Когда он собрался вывести заработок, связь с мошенником была утеряна и сибиряк лишился более 1,5 миллионов рублей.