Семейная пара из Воронежской области погибла в ДТП в Тулунском районе

Смертельное ДТП произошло 9 июля около 19:20 на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе. В аварии погибла пожилая семейная пара из Воронежской области, которые собирались посетить Байкал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— 41-летний водитель автомобиля «Dongfeng GX» не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с транспортными средствами «Sitrak», «MAN» и «ГАЗ», — пояснили госавтоинспекторы.
После столкновения 69-летние супруги погибли на месте. Теперь полицейским предстоит провести проверку и найти виновных.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что к 6,4 годам колонии приговорили жителя республики Татарстан за аварию с летальным исходом в Аларском районе. Мужчина врезался, в стоящую на светофоре машину, от чего та вылетела на встречку и попала под большегруз.