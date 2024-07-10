Семейная пара из Воронежской области погибла в ДТП в Тулунском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что к 6,4 годам колонии приговорили жителя республики Татарстан за аварию с летальным исходом в Аларском районе. Мужчина врезался, в стоящую на светофоре машину, от чего та вылетела на встречку и попала под большегруз.