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В Нижнем Тагиле сломалась электричка, ехавшая из Екатеринбурга

ЧП произошло на станции Исеть.

Источник: Комсомольская правда

На станции Исеть сломалась электричка. Транспорт ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

— Электричка на Нижний Тагил сломалась по пути, остановилась на станции Исеть. Попросили всех выйти и дождаться другой электрички, которая пойдет только через час, — рассказал очевидец.

Инцидент произошел 9 июля. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации ответа получить не удалось.

Ранее в Каменске-Уральском электричка задымилась с пассажирами внутри. Инцидент произошел 3 июля. Задымление случилось на станции Строитель во втором вагоне электрички № 6603 маршрута Каменск-Уральский — Екатеринбург. ЧП произошло из-за загорания вентиляционных патрубков тягового двигателя. Пассажиров эвакуировали в соседние вагоны.