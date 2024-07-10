В Нижнем Тагиле сломалась электричка, ехавшая из Екатеринбурга

На станции Исеть сломалась электричка. Транспорт ехал из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
— Электричка на Нижний Тагил сломалась по пути, остановилась на станции Исеть. Попросили всех выйти и дождаться другой электрички, которая пойдет только через час, — рассказал очевидец.
Инцидент произошел 9 июля. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Свердловскую пригородную компанию. На момент публикации ответа получить не удалось.
Ранее в Каменске-Уральском электричка задымилась с пассажирами внутри. Инцидент произошел 3 июля. Задымление случилось на станции Строитель во втором вагоне электрички № 6603 маршрута Каменск-Уральский — Екатеринбург. ЧП произошло из-за загорания вентиляционных патрубков тягового двигателя. Пассажиров эвакуировали в соседние вагоны.