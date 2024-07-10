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Жителю Новосибирской области вынесли приговор за 58 тайников с наркотиками

Его отправили в колонию строгого режима.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области осудили мужчину за оборот наркотиков. Он оборудовал на территории региона 58 тайников с запрещённым веществом. Об этом сообщает прокуратура.

— Суд установил, что мужчина в апреле 2023 года прибыл из Омска в Татарск для сбыта синтетического наркотика. Он оборудовал более 50 тайников с наркотиками, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Довести преступный умысел наркодилер до конца не смог. Его скрутили полицейские.

В квартире, которую арендовал преступник в Омске, оперативники нашли более 25 граммов наркотика.

Суд назначил наркодилеру 13 лет колонии строгого режима.