Жителю Новосибирской области вынесли приговор за 58 тайников с наркотиками

В Новосибирской области осудили мужчину за оборот наркотиков. Он оборудовал на территории региона 58 тайников с запрещённым веществом. Об этом сообщает прокуратура.
— Суд установил, что мужчина в апреле 2023 года прибыл из Омска в Татарск для сбыта синтетического наркотика. Он оборудовал более 50 тайников с наркотиками, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Довести преступный умысел наркодилер до конца не смог. Его скрутили полицейские.
В квартире, которую арендовал преступник в Омске, оперативники нашли более 25 граммов наркотика.
Суд назначил наркодилеру 13 лет колонии строгого режима.