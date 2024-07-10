В Бородине школьник и девушка на спор прокололи колёса у 10 машин

В Бородине 15-летний школьник и 18-летняя девушка на спор прокололи колёса у 10 машин за одну ночь. Об этом сообщили в управлении МВД России по Красноярскому краю.
В полицию обратились десять автовладельцев из разных микрорайонов города с заявлениями, что неизвестные прокололи колёса у их автомобилей. В течение суток полицейские нашли виновников, ими оказались 15-летний школьник и его 18-летняя знакомая.
Приятели рассказали полицейским, что сделали это из-за спора. В настоящее время устанавливается сумма причинённого ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.