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В Бородине школьник и девушка на спор прокололи колёса у 10 машин

В полицию обратились десять жителей города из разных микрорайонов с заявлениями, что хулиганы прокололи колёса у их автомобилей.

Источник: ГУ МВД

В Бородине 15-летний школьник и 18-летняя девушка на спор прокололи колёса у 10 машин за одну ночь. Об этом сообщили в управлении МВД России по Красноярскому краю.

В полицию обратились десять автовладельцев из разных микрорайонов города с заявлениями, что неизвестные прокололи колёса у их автомобилей. В течение суток полицейские нашли виновников, ими оказались 15-летний школьник и его 18-летняя знакомая.

Приятели рассказали полицейским, что сделали это из-за спора. В настоящее время устанавливается сумма причинённого ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.