Ударил ребенка о стену за колбасу, получил нож в бедро: суд вынес приговор матери-одиночке

Установлено, что мужчина сидел на кухне вместе со своей сожительницей и один употреблял спиртное. После того, как он ударил ребенка, разгорелся конфликт, обвиняемая схватилась за нож и ударила мужчину. Последующие полчаса она пыталась остановить кровотечение, а затем вызвала скорую помощь.