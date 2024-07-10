Ударил ребенка о стену за колбасу, получил нож в бедро: суд вынес приговор матери-одиночке

В Михайловском районе Приморского края 13-летний подросток попросил у мужчины отрезать колбасу, за что тот ударил парня два раза головой о стену. Возникла ссора с матерью пострадавшего, женщина ударила агрессора ножом в бедро, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
Установлено, что мужчина сидел на кухне вместе со своей сожительницей и один употреблял спиртное. После того, как он ударил ребенка, разгорелся конфликт, обвиняемая схватилась за нож и ударила мужчину. Последующие полчаса она пыталась остановить кровотечение, а затем вызвала скорую помощь.
Тем не менее мужчина скончался в больнице. По факту происшествия завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (убийство по неосторожности). Ей дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.