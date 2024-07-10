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В Могилеве из-за самогонного аппарата произошел пожар в квартире

10 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за самогонного аппарата произошел пожар в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Каштановой поступило спасателям 9 июля в 15.14. К моменту прибытия первых подразделений МЧС из окна квартиры на третьем этаже шел дым. В квартире находился 19-летний сын хозяйки.

По словам молодого человека, отец ушел на работу, оставив включенным самогонный аппарат на газовой плите. Почувствовав запах дыма из кухни, парень заметил горение аппарата и попытался потушить его водой, но безуспешно. С загоранием справились только спасатели, которых вызвала соседка.

Пожар повредил потолок, закоптил стены и имущество на кухне. Эвакуация жильцов не потребовалась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.

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