В Могилеве из-за самогонного аппарата произошел пожар в квартире

Сообщение о пожаре в одной из квартир по улице Каштановой поступило спасателям 9 июля в 15.14. К моменту прибытия первых подразделений МЧС из окна квартиры на третьем этаже шел дым. В квартире находился 19-летний сын хозяйки.



По словам молодого человека, отец ушел на работу, оставив включенным самогонный аппарат на газовой плите. Почувствовав запах дыма из кухни, парень заметил горение аппарата и попытался потушить его водой, но безуспешно. С загоранием справились только спасатели, которых вызвала соседка.



Пожар повредил потолок, закоптил стены и имущество на кухне. Эвакуация жильцов не потребовалась. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем.