«Будешь держать гранату, пока она не рванет»: таксист из Хабаровска собрал банду, грабившую девушек на свиданиях с подставным богачом

«Мужчина познакомится с девушкой для приятного общения. О себе: богат». Анкета не дословная, но примерно так житель Хабаровска рассказывал о себе на сайте по подбору второй половинки. Без всяких подозрений девушки соглашались на свидание с незнакомцем. После чего шли в полицию. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
СВИДАНИЕ С ОГРАБЛЕНИЕМ
В переписках красивые слова, в реальности — роскошная машина, опрятный внешний вид и истории про финансовую состоятельность. 33-летний мужчина умело очаровал 24-летнюю А.* и предложил прокатиться за город. Мол, посылку нужно забрать. Девушка согласилась: что может пойти не так?
Все. В безлюдном месте их поджидали трое в балаклавах. Приказали выйти из машины, рассадили по разным авто. Перепуганной девушке сообщили, что ее кавалер-то не совсем чист перед законом. Купил наркотики и если она не заплатит, то за них возьмется полиция. Сумма откупа — 250 тысяч рублей. А. отказалась.
Налетчики на отказ не рассчитывали, поэтому покрутили у девушки перед лицом гранатой: «Будешь держать, пока она не рванет». Воля А. была сломлена, мужчинам в масках она отдала свой телефон и продиктовала пароли от банковских приложений. Хабаровчанка не знала, что граната была учебной, и испугалась за свою жизнь.
Денег на картах у девушки не было, но в современном мире разве это проблема? Грабители оформили на жертву кредит в 210 тысяч рублей, деньги перевели на свои счета. Как только мзда была уплачена, хабаровчанку отпустили. Вместе с ухажером, мол, тот тоже рассчитался. Потерпевшая написала заявление в полицию, началось расследование.
ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Поворот истории был неожиданный. Грабители — совсем молодые безработные, которые встали на преступный путь ради денег. Мозгом и лицом всей операции у них был… тот самый 33-летний богач. Правда, никаким обеспеченным человеком он деле не был. Обычный таксист с криминальным прошлым, который умело пускал пыль в глаза и арендовывал дорогие машины.
Жертвой подставного богача стала не только А., но и еще двое девушек. У одной из них похитили 60 тысяч рублей, у второй ничего не взяли. На нее тоже пытались оформить кредит, но банк ответил отказом. Грабителям ничего не оставалось, кроме как отпустить запуганную хабаровчанку.
«Все четверо злоумышленников задержаны и допрошены. Организатор находится под арестом. В отношении остальных подозреваемых избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — сообщила Ирина Щеголева, официальный представитель УМВД России по Хабаровскому краю.
Уголовное дело заведено по статье «Грабеж». Максимальное наказание — до семи лет колонии.
*Имя изменено.