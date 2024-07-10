«Будешь держать гранату, пока она не рванет»: таксист из Хабаровска собрал банду, грабившую девушек на свиданиях с подставным богачом

Жертвой подставного богача стала не только А., но и еще двое девушек. У одной из них похитили 60 тысяч рублей, у второй ничего не взяли. На нее тоже пытались оформить кредит, но банк ответил отказом. Грабителям ничего не оставалось, кроме как отпустить запуганную хабаровчанку.