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В Джизаке объявили денежное вознаграждение за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Жителя Джизака, подозреваемого в тяжком преступлении, объявили в розыск за вознаграждение. Информацию опубликовали в региональной пресс-службе УВД.

Источник: УВД

Сообщается, что гражданам, которые помогут найти данного гражданина, будет вручено 10 миллионов сумов.

Подозреваемый Юлдошали Холтураев 1975 года рождения, проживающий по улице Самарканд в доме 8, квартире 7 махалли Абад Юрт города Янгиера Сырдарьинской области, разыскивается по подозрению в причастности к совершению тяжкого преступления, какого именно не уточняется.

Отличительные черты: рост 170−175 сантиметров, волосы пшеничного цвета, худощавое телосложение, одет в рубашку в желто-синюю полоску, черные брюки и черные туфли.

Граждан, владеющих информацией об этом человеке, призывают обращаться на короткий номер телефона 102 или по следующим номерам: +998 (67) 343−52−22, +998 (67) 343−51−11, +998 (78) 221−02−73, +998 (67) 350−11−02, +998 (88) 908−22−00. За достоверную информацию о разыскиваемом гражданине полагается денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов.

Конфиденциальность информации о лицах, сообщающих информацию, гарантируется.