В Джизаке объявили денежное вознаграждение за помощь в поимке подозреваемого в тяжком преступлении

Граждан, владеющих информацией об этом человеке, призывают обращаться на короткий номер телефона 102 или по следующим номерам: +998 (67) 343−52−22, +998 (67) 343−51−11, +998 (78) 221−02−73, +998 (67) 350−11−02, +998 (88) 908−22−00. За достоверную информацию о разыскиваемом гражданине полагается денежное вознаграждение в размере 10 миллионов сумов.