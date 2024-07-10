Лже-электрики ходят по квартирам жителей Хабаровска

Как поделилась жительница дома по переулку Молдавский, сегодня, 10 июля, к ней в квартиру пришёл незнакомец и представился электриком из «единого сервисного центра», которому нужно «проверить розетки». Хабаровчанка не стала верить «специалисту» на слово и сделала несколько звонков, чтобы подтвердить его личность.