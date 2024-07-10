Лже-электрики ходят по квартирам жителей Хабаровска

В Хабаровске жители Индустриального района пожаловались на лже-электриков, которые ходят по квартирам и навязывают услуги. О визите непрошенных гостей рассказали читатели «АиФ-Дальинформ».
Как поделилась жительница дома по переулку Молдавский, сегодня, 10 июля, к ней в квартиру пришёл незнакомец и представился электриком из «единого сервисного центра», которому нужно «проверить розетки». Хабаровчанка не стала верить «специалисту» на слово и сделала несколько звонков, чтобы подтвердить его личность.
«Позвонила в УК, позвонила в электросети и к тем, кто занимается проверками электрооборудования в нашем районе. Никто не подтвердил проверки электрооборудования. И по квартирам проверять розетки никто не ходит. Телефон, который передал данный тип, только на автоответчике», — рассказала собеседница.
Женщина попросила горожан быть бдительными и не впускать в квартиры незнакомцев. Также она посоветовала проинформировать о ситуации знакомых пожилых людей, чтобы те не стали жертвами мошенников.