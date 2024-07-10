Жителя Канска арестовали за развращение подростков

В минувшее воскресенье нетрезвый горожанин увидел у водоема на улице Совхозной троих подростков в возрасте 14−15 лет и удовлетворил в их присутствии свои сексуальные потребности. «Мужчина совершил в отношении несовершеннолетних развратные действия», — констатировали в региональном главке СК.