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Жителя Канска арестовали за развращение подростков

Силовики задержали в Канске Красноярского края мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Источник: РИА "Новости"

В минувшее воскресенье нетрезвый горожанин увидел у водоема на улице Совхозной троих подростков в возрасте 14−15 лет и удовлетворил в их присутствии свои сексуальные потребности. «Мужчина совершил в отношении несовершеннолетних развратные действия», — констатировали в региональном главке СК.

Сотрудники Следственного комитета и полиции задержали 55-летнего подозреваемого. Против него возбуждено уголовное дело. Суд принял решение о заключении фигуранта под стражу. Правоохранители собирают доказательства по делу.