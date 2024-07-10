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Свердловская актриса попала в реестр террористов и экстремистов

Актриса Яна Троянова*, которая родилась в Свердловской области, внесена в реестр террористов и экстремистов.

Она внесена в базу Росфинмониторинга.

Актриса ранее критиковала действующую власть, а также участвовала в протестных акциях. Сейчас она находится за границей.

В прошлом году Минюст внес актрису в реестр иноагентов.

«МК-Урал» ранее писал, что депутатов Заксобрания Свердловской области могут досрочно лишать мандата из-за получения ими статуса иностранного агента. Данные изменения в законодательстве одобрили члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности регионального парламента.

Ранее подобные изменения были внесены в федеральные законы. Предусматривается, что досрочно полномочия депутатов можно прекратить при приобретении ими статуса иностранного агента.

* Признана Минюстом РФ иноагентом.