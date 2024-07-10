ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных

Так, для сборки зажигательного устройства украинской спецслужбой через логистическую компанию гражданину России были направлены недостающие компоненты. По словам так называемого «Олега», вся операция курировалась лично председателем Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). При этом сразу после получения видео с инсценированным терактом на крейсере «Олег» удалил свои аккаунты в мессенджерах и разорвал связь.