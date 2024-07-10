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В Ташкенте сотрудник банка продал злоумышленникам коды доступа к клиентским счетам на миллиарды сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте силовики задержали злоумышленников, которые планировали украсть деньги с карт клиентов одного из банков. Коды доступа к счетам им предоставил сотрудник финансового учреждения, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: AP 2023

По данным СГБ, сотрудник банка продал своему бывшему коллеге коды доступа к счетам и программному обеспечению за 6,5 тысячи долларов. Тот заручился поддержкой двух сообщников из Намангана и Ташкентской области, чтобы похитить с банковских карт клиентов 370 миллиардов сумов и перевести деньги за границу через оффшоры. Чтобы замести следы, они планировали распространить ложную информацию и свалить все на зарубежных хакеров.

Им удалось заполучить 189 миллиардов сумов. Во время попытки конвертации и вывода этих средств за рубеж их задержали силовики.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 через статью 25 (покушение на кражу) Уголовного кодекса. Подозреваемые заключены под стражу.