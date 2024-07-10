В Ташкенте сотрудник банка продал злоумышленникам коды доступа к клиентским счетам на миллиарды сумов

По данным СГБ, сотрудник банка продал своему бывшему коллеге коды доступа к счетам и программному обеспечению за 6,5 тысячи долларов. Тот заручился поддержкой двух сообщников из Намангана и Ташкентской области, чтобы похитить с банковских карт клиентов 370 миллиардов сумов и перевести деньги за границу через оффшоры. Чтобы замести следы, они планировали распространить ложную информацию и свалить все на зарубежных хакеров.