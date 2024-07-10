На севере Волгограда тушат пожар на складе переработки вторсырья

Утром 10 июля жители Волгограда заметили огромный черный столб дыма в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на улице Былинной загорелся склад по переработке вторсырья. В эти минуты спасатели тушат пожар.