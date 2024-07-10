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На севере Волгограда тушат пожар на складе переработки вторсырья

В Волгограде 10 июля загорелся склад с картоном.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 июля жители Волгограда заметили огромный черный столб дыма в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на улице Былинной загорелся склад по переработке вторсырья. В эти минуты спасатели тушат пожар.

— На открытой территории происходит горение картона на площади 500 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается, информации о погибших и пострадавших нет. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности, в случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.

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