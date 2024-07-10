На севере Волгограда тушат пожар на складе переработки вторсырья

Утром 10 июля жители Волгограда заметили огромный черный столб дыма в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на улице Былинной загорелся склад по переработке вторсырья. В эти минуты спасатели тушат пожар.
— На открытой территории происходит горение картона на площади 500 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается, информации о погибших и пострадавших нет. Волгоградцам напоминают о правилах безопасности, в случае ЧП необходимо звонить по номеру 112.