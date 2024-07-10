Прокуратура проверяет причину экстренной посадки самолета в Самаре 9 июля

Как стало известно, вечером, 9 июля, в 22:00, капитан воздушного судна, летевшего из Антальи в Казань, экстренно запросил посадку. Борт приземлился на запасном аэродроме Курумоча, не дотянув до места назначения. В самолете находилось 339 человек и 10 членов экипажа.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает причины экстренной посадки.
«Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события, что повлекло задержку выполнения рейсов по маршрутам Анталия — Москва, Казань — Анталия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Лайнер принадлежит компании AZUR air. Её парк состоит из 22 Boeing, средний возраст которых 14 лет.
В этот же день, в 5:00 утра, были проблемы с вылетом у борта «авиакомпании “Россия”. Рейс Самара — Санкт-Петербург (Пулково) был задержан. При рулении на предварительный старт возникли проблемы с вычислительными системами. Самолет вернули на стоянку, перезагрузили оборудование. Далее борт успешно доставил пассажиров в “Северную столицу”.