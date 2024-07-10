Прокуратура проверяет причину экстренной посадки самолета в Самаре 9 июля

В этот же день, в 5:00 утра, были проблемы с вылетом у борта «авиакомпании “Россия”. Рейс Самара — Санкт-Петербург (Пулково) был задержан. При рулении на предварительный старт возникли проблемы с вычислительными системами. Самолет вернули на стоянку, перезагрузили оборудование. Далее борт успешно доставил пассажиров в “Северную столицу”.