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ФСБ показала видео рассказа военного с крейсера «Адмирал Кузнецов»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. ФСБ РФ показала видео с рассказом российского военного, которого Украина пыталась склонить к совершению теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов».

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб совершить теракт на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.

«В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег, и он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле», — рассказал задержанный.

Также на видео показана подарочная упаковка, в которой были спрятаны бомбы для терактов против глав подразделений Минобороны России.