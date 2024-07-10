ФСБ показала видео рассказа военного с крейсера «Адмирал Кузнецов»

«В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег, и он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле», — рассказал задержанный.