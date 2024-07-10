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Челябинец поджег свой дом, чтобы получить 4,7 млн рублей

Жителю Челябинска дали условный срок за мошенничество с поджогом дома.

Житель Челябинска устроил пожар, чтобы получить деньги по страховке.

Мужчина застраховал свой дачный дом в СНТ «Электрометаллург». После этого он вывез с дачи свои вещи (на них тоже распространялась страховка) и заплатил знакомому 50 тыс. рублей, чтобы тот поджег постройку.

После пожара челябинец сообщил о «несчастном случае» в страховую компанию и получил от нее 4,7 млн рублей.

Однако обман раскрылся. Поджигателя задержали, мужчина сотрудничал со следствием и рассказал, что за «работу с огоньком» ему заплатили.

В итоге владельца сгоревшей дачи признали виновным в страховом мошенничестве.

— Житель Челябинска осужден к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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