Челябинец поджег свой дом, чтобы получить 4,7 млн рублей

Житель Челябинска устроил пожар, чтобы получить деньги по страховке.
Мужчина застраховал свой дачный дом в СНТ «Электрометаллург». После этого он вывез с дачи свои вещи (на них тоже распространялась страховка) и заплатил знакомому 50 тыс. рублей, чтобы тот поджег постройку.
После пожара челябинец сообщил о «несчастном случае» в страховую компанию и получил от нее 4,7 млн рублей.
Однако обман раскрылся. Поджигателя задержали, мужчина сотрудничал со следствием и рассказал, что за «работу с огоньком» ему заплатили.
В итоге владельца сгоревшей дачи признали виновным в страховом мошенничестве.
— Житель Челябинска осужден к наказанию в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.