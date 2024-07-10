Почти 30 детей-сирот попали в больницу из лагеря в Боровом

Уполномоченный по правам ребенка Казахстана Динара Закиева сообщила, что в лагере уже проводят повторную проверку, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал «КТК».
В детский оздоровительный центр приехали отдыхать сразу 240 ребят, 75 из них — сироты из Павлодарской области. Находясь на отдыхе, дети стали заболевать. Однако, как рассказала депутат маслихата Павлодара Гульжайна Даримова, на тот момент медиков в лагере не оказалось.
«Я поехала сразу туда утром. Зашла в лагерь, посмотрела. Нет у них медика, нет. Они за ночь мне приготовили, вожатую поставили, как будто это медик. Я говорю замдиректора: “Почему вы скорую не вызвали?” Она говорит: “У меня конфликт был с вашей вожатой павлодарской, с воспитателем я имею в виду”. Я говорю: “Это же дети, вы какое имеете право конфликты свои на уровне детей ставить?” — рассказывает депутат.
Заболевших детей отправили на лечение в акмолинскую областную детскую больницу. По словам павлодарского депутата, только из ее региона в палатах лежат уже 27 больных. Медики официально ситуацию не комментируют. Нет пока комментариев и от управления образования Северо-Казахстанской области, на балансе которого находится центр, говорит журналист телеканала.
В акимате Акмолинской области сообщают, что всем заболевшим оказана помощь, они госпитализированы с симптомами простуды и уже идут на поправку. Ситуацией заинтересовалась детский омбудсмен Динара Закиева.
«Лагерь проходил проверку по условиям пребывания перед заездом детей. Но с учетом данного факта и жалоб детей была организована повторная проверка. Также управлением здравоохранения организовано медицинское сопровождение и поиск медицинской сестры для лагеря в связи с отсутствием медика в лагере по причине увольнения. СЭС зашла с проверкой в лагерь. В настоящее время с начала сезона во всех областях региональные уполномоченные объезжают лагеря для проверки и мониторинга ситуации и условий», — сказала уполномоченный по правам ребенка.