Почти 30 детей-сирот попали в больницу из лагеря в Боровом

«Я поехала сразу туда утром. Зашла в лагерь, посмотрела. Нет у них медика, нет. Они за ночь мне приготовили, вожатую поставили, как будто это медик. Я говорю замдиректора: “Почему вы скорую не вызвали?” Она говорит: “У меня конфликт был с вашей вожатой павлодарской, с воспитателем я имею в виду”. Я говорю: “Это же дети, вы какое имеете право конфликты свои на уровне детей ставить?” — рассказывает депутат.