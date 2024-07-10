В столкновении двух фур под Воронежем пострадали два человека

Как рассказали в ГУ МВД по региону, на 544 километре автодороги М-4 «Дон» 41-летний москвич на грузовике «Исузу», направляясь из столицы в сторону Ростова-на-Дону, нарушил безопасную дистанцию до движущегося перед ним задним ходом «КамАЗа» под управлением 53-летнего жителя Волгоградской области и врезался в него. В результате ДТП пострадали два человека: водитель «Исузу» и 41-летняя пассажир «КамАЗа». Обоих доставили в больницу.