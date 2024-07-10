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В Атырауской области убили 17-летнего подростка

Драка со смертельным исходом произошла в Махамбетском районе Атырауской области. Подросток после сильного удара 18-летнего парня упал и больше не встал, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как оказалось, погибший парень — житель села Сарытогай и только в этом году окончил школу. По словам сельчан, парень был активным и очень дружелюбным. Что могло стать причиной разногласий между ребятами, никто не понимает. В убийстве 17-летнего парня подозревают молодого человека 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Атырауской области.

«По факту убийства 17-летнего подростка зарегистрировано уголовное дело в отношении подозреваемого 2005 г. р. Ведется досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», — сообщили в полиции.

Еще одно убийство, произошедшее в Алматинской области, расследует полиция. Оно произошло в Конаеве — застрелили молодого человека.