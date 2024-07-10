В Атырауской области убили 17-летнего подростка

Как оказалось, погибший парень — житель села Сарытогай и только в этом году окончил школу. По словам сельчан, парень был активным и очень дружелюбным. Что могло стать причиной разногласий между ребятами, никто не понимает. В убийстве 17-летнего парня подозревают молодого человека 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Атырауской области.