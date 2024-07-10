Избил до полусмерти, а потом поджег дом: Житель Нижегородской области заживо сжег своих соседей

В Нижегородской области поставлена точка в страшном преступлении — суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего жителя Вачского района, который заживо сжег своих соседей. Напомним, летом прошлого года житель деревни Звягино сначала до полусмерти избил своих соседей, а потом поджег их дом.
— В июле прошлого года житель Вачского района поссорился со своими соседями. Той же ночью он пришел к ним домой, где сильно избил хозяина дома и его супругу. Чтобы скрыть свое преступление, он поджег дом вместе с людьми, а сам убежал. В результате пожара погиб 58-летний мужчина и 46-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
Той ночью сгорел не только этот дом. Огонь перекинулся еще на два жилых дома, которые были полностью уничтожены пожаром. Еще один дом был частично поврежден огнем.
Вскоре после трагедии преступник был задержан. Расследование продолжалось почти год. И вот теперь в этом нашумевшем деле поставлена точка — задержанный местный житель приговорен к 17 годам в колонии строгого режима.
— Суд признал его виновным в совершении сразу нескольких преступлений. Среди них «Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью», «Незаконное проникновение в жилище» и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога», — рассказали следователи.