Избил до полусмерти, а потом поджег дом: Житель Нижегородской области заживо сжег своих соседей

— В июле прошлого года житель Вачского района поссорился со своими соседями. Той же ночью он пришел к ним домой, где сильно избил хозяина дома и его супругу. Чтобы скрыть свое преступление, он поджег дом вместе с людьми, а сам убежал. В результате пожара погиб 58-летний мужчина и 46-летняя женщина, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.