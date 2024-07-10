Осужденная за оправдание терроризма Беркович* прокомментировала приговор

«Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение», — сказала она.
В понедельник 2-й западный окружной военный суд приговорил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Суд зачел время их нахождения под стражей с 6 мая 2023 года как отбытое наказание по схеме «день за день» — такой формат связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ).
Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.