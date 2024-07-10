Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с энергоснабжением в Ростовской области

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным пресс-службы ГП РФ, в рамках надзорных мероприятий особое внимание будет обращено на то, насколько своевременно в регионе проводились работы по повышению качества электроснабжения, а также соблюдалась допустимая продолжительность перерыва подачи электроэнергии.
В сообщении отмечается, что одной из причин массовых отключений света в регионе стали вводимые сетевыми компаниями ограничения подачи электроэнергии из-за возросшей нагрузки в жару. По данным прокуратуры, перебои коснулись жителей Ростова, Батайска, Таганрога, а также Матвеево-Курганского, Неклиновского и Мясниковского районов.