Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой: подробности гибели казахстанки

\16-летняя Дарья Тайронина ушла из дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Тогда полиция и волонтеры объявили ее поиски. 28 июня стало известно, что тело девушки обнаружили в лесопосадке близ Аулиеколя. В ответе департамента полиции Костанайской области на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили, что смерть девушки наступила вследствие механической асфиксии.