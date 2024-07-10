Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой: подробности гибели казахстанки

\16-летняя Дарья Тайронина ушла из дома в поселке Аулиеколь 26 июня и пропала. Тогда полиция и волонтеры объявили ее поиски. 28 июня стало известно, что тело девушки обнаружили в лесопосадке близ Аулиеколя. В ответе департамента полиции Костанайской области на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили, что смерть девушки наступила вследствие механической асфиксии.
«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления установлен и задержан 27-летний местный житель. В настоящее время он находится под арестом в следственном изоляторе. Для всестороннего и объективного расследования проводятся необходимые следственные мероприятия, назначены экспертизы», — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
В полиции отметили, что без результатов экспертного заключения следствие не может комментировать, были ли совершены в отношении пропавшей девушки действия сексуального характера. Иная информация в интересах следствия не разглашается.