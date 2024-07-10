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В Приморье подростки, избившие мужчину, заключены под стражу

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье заключены под стражу подростки, которые ради забавы жестоко избили мужчину, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры края.

Обвиняемые были задержаны после инцидента, произошедшего 6 июля. В ходе расследования было установлено, что молодые люди избили случайного прохожего и записали свои действия на смартфон. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ, предусматривающей наказание за хулиганство, совершенное группой лиц.

«С учетом позиции прокурора оба фигуранта заключены под стражу на два месяца», — сообщили в прокуратуре.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.