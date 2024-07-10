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В Перми не вернулся из леса 65-летний грибник

Вячеслав Перевощиков ушел за грибами с супругой 9 июля из садового товарищества «Мечта».

Источник: Соцсети

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» устанавливает местонахождение Перевощикова Вячеслава Викторовича 1959 года рождения. Он ушел 9 июля 2024 года из СНТ «Мечта» в Орджоникидзевском районе Перми.

По имеющейся у «Комсомолке» информации, мужчина ушел за грибами вместе с супругой, которая затем вышла из леса одна. По ее словам, он потерялся. По настоящее время местонахождение неизвестно!

Перед выходом Вячеслав Викторович Перевощиков был одет синюю футболку, серо-черные в клетку бриджи, серые кроссовки. На голове была белая кепка.

Пропавшему мужчине на вид 70−75 лет, у него крепкое телосложение, рост 160−165 см, короткие седые волосы, глаза карие. Особая примета — шрам на затылке.

Информацию о пропавшем человек просят сообщить по тел.: 8 (922) 345−67−02 или 112.