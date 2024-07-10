В Перми не вернулся из леса 65-летний грибник

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» устанавливает местонахождение Перевощикова Вячеслава Викторовича 1959 года рождения. Он ушел 9 июля 2024 года из СНТ «Мечта» в Орджоникидзевском районе Перми.
По имеющейся у «Комсомолке» информации, мужчина ушел за грибами вместе с супругой, которая затем вышла из леса одна. По ее словам, он потерялся. По настоящее время местонахождение неизвестно!
Перед выходом Вячеслав Викторович Перевощиков был одет синюю футболку, серо-черные в клетку бриджи, серые кроссовки. На голове была белая кепка.
Пропавшему мужчине на вид 70−75 лет, у него крепкое телосложение, рост 160−165 см, короткие седые волосы, глаза карие. Особая примета — шрам на затылке.
Информацию о пропавшем человек просят сообщить по тел.: